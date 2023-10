Attivisti di Ultima Generazione bloccano traffico, trascinati via da un gruppo di giovani

Avevano cominciato la settimana bloccando il traffico in Circonvallazione Oriani nell'orario più critico, le 8 del lunedì mattina. L'hanno conclusa ieri, sabato 28 ottobre, fermando nuovamente i veicoli in un'altra strada di Verona, Viale delle Nazioni, nell'ora di maggiore afflusso, intorno alle 16. Seconda manifestazione in sei giorni nel capoluogo scaligero per gli attivisti di Ultima Generazione, che anche ieri si sono seduti sulle strisce pedonali ed hanno srotolato il loro striscione con la scritta "Fondo Riparazione". Per la seconda volta, con un'azione di disobbedienza civile non-violenta, una decina di ambientalisti ha chiesto l'istituzione di un fondo di riparazione per i danni causati dagli eventi climatici estremi. E se nella protesta di lunedì erano stati solo i poliziotti a spostare gli attivisti seduti sull'asfalto, ieri i poliziotti sono stati anticipati da una trentina di giovani che usando anche le maniere forti hanno trascinato i manifestanti sul ciglio della strada.

«C'è stata violenza in strada», ha commentato sui social network il gruppo Ultima Generazione. Una violenza procurata da alcuni giovani che si trovavano davanti ad Adigeo ed hanno visto gli ambientalisti bloccare il traffico in Viale delle Nazioni, proprio davanti al centro commerciale. Questi giovani non hanno atteso l'arrivo della polizia e sono intervenuti subito, prendendo di peso i manifestanti e strappando loro cartelli e striscione. Ed oltre alle spinte e agli insulti, gli attivisti avrebbero rimediato anche qualche calcio, rimanendo contusi.

+++ATTENZIONE+++TRAFFICO BLOCCATO SU VIALE DELLE NAZIONI PER MANIFESTAZIONE - PEDONI IN CARREGGIATA pic.twitter.com/i9k0w2kFH1 — Verona Mobilità (@Veronamobile) October 28, 2023

Nel frattempo, il traffico a Verona Sud è andato in tilt. La polizia locale ha dovuto deviare i veicoli che attraverso Viale delle Nazioni volevano raggiungere il centro di Verona. E sul luogo della manifestazione sono arrivati gli agenti della questura insieme alle ambulanze. I due dimostranti con le contusioni più serie sono stati accompagnati in ospedale. Gli altri sono stati fermati dai poliziotti che hanno bloccato la manifestazione verso le 16.30, ristabilendo la normale viabilità.

«Non ce l'abbiamo con le persone che ci hanno trascinato, perché questa società produce rabbia - hanno commentato gli ambientalisti di Ultima Generazione - Non ce l'abbiamo con le forze dell'ordine che si trovano in situazioni difficili. La violenza è la figlia naturale di chi da mesi fomenta odio e la guerra tra poveri. La crisi sociale dovuta al collasso climatico è quello che ci aspetta. E questi sono i primi sintomi».