Tutti i punti tampone Covid-19 nella provincia di Verona: attivato il nuovo drive-in a Caprino

L’Ulss 9 Scaligera prosegue nel suo impegno per l’estensione della rete provinciale dei punti tampone per la rilevazione del coronavirus Sars-CoV-2. L’ultimo ad essere attivato è il nuovo punto tamponi drive-in di Caprino Veronese, allestito presso gli Impianti Sportivi di via Primo Maggio, grazie al supporto di Croce Europa e alla collaborazione delle amministrazioni comunali del comprensorio.

Il nuovo punto tamponi è aperto sette giorni su sette, dal lunedì alla domenica, dalle ore 7 alle ore 19. Il servizio è sempre garantito anche senza prenotazione, sebbene sia consigliato utilizzare l’App "saltacode" disponibile sul sito dell’Ulss 9. Si ricorda che per accedere ai punti tamponi è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica, mantenere il distanziamento e avere con sé, oltre all’impegnativa, la tessera sanitaria.

I punti tampone attivi in provincia di Verona sono: