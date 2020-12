Polemica Ulss 9, D'Arienzo non molla: «Centro tamponi in Fiera chiuso alle ore 17.55, ero lì»

Non si placa la polemica avviata ieri, sabato 5 dicembre, dal senatore veronese del Partito democratico Vincenzo D'Arienzo contro l'Ulss 9 Scaligera. Una prima manche della diatriba aveva visto il parlamentare rimproverare i tempi lunghi per ottenere l'esito del tampone Covid nel centro di Marzana, parlando di «ben tre giorni» durante i quali una persona avrebbe anche potuto andare in giro e contagiare gli altri. L'azienda ha quindi replicato riferendo di un «problema tecnico» occorso alcuni giorni fa e già risolto che avrebbe però allungato i tempi di elaborazione dei tamponi, ma ha anche precisato che nell'attesa dell'esito del tampone le persone devono stare in quarantena e che quindi non sussisterebbe alcun rischio contagio, smentendo così sul punto le parole del senatore Pd.

Tuttavia, un alro filone minoritario della polemica avanzata dall'esponente dem riguardava gli orari di apertura e chiusura del centro in Fiera sempre per svolgere i tamponi. Secondo il senatore D'Arienzo, il sito web dell'Ulss 9 Scaligera riporta l'orario di accesso tra le 9 e le 19, «ma nei giorni scorsi chi si recava lì dopo le 17 trovava i cancelli chiusi». A tale recriminazione, sempre ieri, l'azienda Ulss 9 Scaligera aveva semplicemente replicato che «non risulta altresì vero che il punto tamponi allestito presso la Fiera di Verona abbia mai chiuso prima dell’orario di chiusura delle 19».

Nella giornata di oggi, domenica 6 dicembre, il senatore Pd Vincenzo D'Arienzo è però tornato alla carica, smentendo a sua volta nuovamente le affermazioni contenute nella nota ufficiale dell'Ulss 9 Scaligera su tale precisa questione: «Sono abituati a mentire? - scrive il senatore Pd Vincenzo D'Arienzo su Facebook - Mercoledì scorso sono andato in Fiera a fare il tampone alle 17.55 perché sul sito c'era scritto che era aperto fino alle 19. Entrata E, tutto serrato. Eravamo in due. Siamo andati via e sono andato a Marzana. Questa è la risposta dell'Ulss 9. Possiamo fidarci di quello che dicono anche su altre cose?».

Post Facebook D'Arienzo replica Ulss 9 Scaligera - 6 dicembre 2020