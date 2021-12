L'avviso e le scuse dell'Ulss 9: «Possibili ritardi per i tamponi». Il centro di Raldon accessibile solo prenotando

L’Azienda Ulss 9 Scaligera avvisa che «a causa dell'elevato numero di tamponi molecolari da processare, in questi giorni di fine 2021 e d’inizio 2022 si potranno verificare ritardi nell’esecuzione dei test». La stessa Ulss 9 spiega che si tratta di «un ulteriore tempo di attesa che si riflettera? nella consegna dei referti agli utenti».

L’Ulss 9, dunque, «si scusa con tutti i cittadini per il disagio causato». Per poter offrire un servizio piu? puntuale, in linea con il grande numero di richieste degli utenti, l'azienda fa sapere che «sono state messe in campo tutte le forze possibili, attivando ogni canale a disposizione».

Sempre in quest’ottica l’Ulss 9 spiega di aver «deciso di cambiare le modalita? di accesso al punto tamponi di Raldon di San Giovanni Lupatoto (in via dell’Artigianato, nel grande parcheggio in fondo alla via)». A partire da oggi, venerdì 31 dicembre 2021, si può accedere «solo su prenotazione». Non e? piu? dunque ad accesso libero il punto tamponi di Raldon di San Giovanni Lupatoto. Inoltre, come già annunciato, il punto tamponi lupatotino non funzionera? piu? in modalita? drive-in, ma sarà ad accesso pedonale. L’unico centro tamponi drive-in ad accesso libero resta cosi? quello di Cologna Veneta in via Veneto.

In questo frangente, l’Ulss 9 chiede ancora una volta «il rispetto delle regole (mascherina sempre indossata correttamente, su naso e bocca; distanziamento nelle code di attesa)», invitando i cittadini a prenotare il test sul sito dell’azienda al link https://scaligera.myprenota.it/tamponi. L'Ulss 9 Scaligera, infine, invita l’utenza ad effettuare un’unica prenotazione per impegnativa/invito del SISP. Eventuali comportamenti difformi, spiega l'azienda, daranno vita a «procure di verifica e possibili sanzioni».