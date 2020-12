Il dg Ulss 9 Scaligera Girardi duro: «Nostri ospedali sono pieni, punto. Fuori la gente non capisce»

Il direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi è intervenuto quest'oggi, lunedì 14 dicembre, per fornire alcuni aggiornamenti in merito alla situazione legata all'emergenza coronavirus nel territorio veronese. Il dg dell'Ulss 9 Scaligera Girardi ha dichiarato senza mezzi termini che «gli ospedali della provincia, ma mi sento di dire anche quelli del centro città di Verona, sono pieni, punto».

Il dg dell'Ulss 9 ha poi aggiunto: «Gli ospedali sono in una situazione di stress pesante. Stiamo cercando di trovare nuovi posti letto, ma questi vanno a discapito delle altre attività». Il dg Girardi ha poi rivelato che «per fortuna ci sono nuovi infermieri appena laureati nelle nostre facoltà e ci daranno una mano. C'è una graduatoria di circa 400 persone, noi offriremo dei contratti a tempo determinato».

Il dg Pietro Girardi si è poi lasciato andare ad alcune considerazioni che potremmo definire di stampo sociologico, in riferimento a quanto avvenuto anche nel Veronese durante lo scorso fine settimana: «La gente fuori dagli ospedali, - ha quindi dichiarato il dg Ulss 9 Pietro Girardi - non capisce la situazione che c'è all'interno degli ospedali. Sembra che il problema del Covid sia il problema degli anziani oppure di chi sta male, e non ci si rende conto invece che pur stando bene, già domani si potrebbe star male. E funziona proprio così: contraiamo il virus oggi, poi ce ne accorgiamo cinque giorni dopo con un po' di "raspeghino" alla gola o mal di testa e, dopo dieci giorni, si può finire in ospedale. Questa è la realtà delle cose. E gli ospedali in questo momento stanno vivendo altre difficoltà».

Da queste considerazioni derivano quindi anche gli appelli fatti ai cittadini da parte dello stesso dg Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi: «Per cortesia state davvero attenti a quello che fate. Io ieri ho visto davvero delle scene televisive e delle fotografie raccapriccianti se paragonate a quello che succede negli ospedali, e vi garantisco che sono andato a vederlo con i miei occhi. La realtà vera vi garantisco che ha un altro gusto».