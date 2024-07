UGL Verona, volantinaggio al Quadrante Europa per i diritti dei lavoratori

È proseguito anche nei giorni scorsi l'impegno di UGL Terziario Verona per la tutela dei diritti dei lavoratori del settore del terziario e della logistica. In occasione della giornata del 4 luglio, il sindacato ha organizzato un'azione di volantinaggio presso l'interporto Quadrante Europa di Verona, uno dei nodi logistici più importanti d'Italia.

L'evento ha visto la partecipazione della Segreteria Provinciale del Terziario di UGL Verona, e di Cristiano Bonelli, Segretario Nazionale della Federazione Servizi e Merci di UGL.

L'obiettivo di questa iniziativa è sensibilizzare i lavoratori e le aziende sull'importanza di garantire condizioni di lavoro dignitose e sicure, promuovendo la consapevolezza sui diritti dei lavoratori e le tutele sindacali esistenti.

«La nostra presenza sul territorio è fondamentale per mantenere un dialogo costante con i lavoratori e per raccogliere le loro istanze - ha spiegato Geanina Dobranici -. Con Cristiano Bonelli vogliamo ribadire il nostro impegno a livello nazionale per migliorare le condizioni lavorative nel settore dei servizi e della logistica».

«L'interporto Quadrante Europa rappresenta un punto strategico per la logistica italiana e i lavoratori che vi operano devono essere sostenuti adeguatamente. Il nostro volantinaggio è solo una delle tante iniziative che continueremo a promuovere per difendere i diritti dei lavoratori».