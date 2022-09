Attentato terroristico in Mozambico, uccisa suora missionaria comboniana

Si svolgeranno domani, 9 settembre, i funerali di suor Maria De Coppi, missionaria deceduta in un attentato terroristico rivendicato dagli jihadisti e compiuto nella notte tra martedì e mercoledì a Chipene, in Mozambico. Suor Maria De Coppi aveva 84 anni, di cui quasi 60 vissuti in Mozambico, paese di cui aveva acquisito la cittadinanza e in cui aveva operato in diverse missioni nella provincia di Nampula.

Originaria di Vittorio Veneto, quindi trevigiana, la religiosa era nata nel 1939 a Santa Lucia di Piave ed era entrata nella congregazione veronese delle suore comboniane. La sua vita da missionaria era cominciata nel 1963, con un viaggio in mare di un mese per raggiungere il Mozambico, allora colonia portoghese. E in Mozambico ha vissuto tutti i più importanti avvenimenti della storia recente, dall'indipendenza alla guerra civile, prestando sempre servizio nelle missioni.

E proprio nella sua ultima missione suor Maria De Coppi è stata assassinata. La struttura di Chipene è stata attaccata di notte e gli islamisti l'hanno incendiata. I due sacerdoti della missione, Don Lorenzo Barro e Don Loris Vignandel entrambi friulani, sono riusciti a scappare insieme alle altre suore. Suor Maria, invece, è stata raggiunta da un colpo di arma da fuoco che l'ha uccisa sul posto.

«Il primo pensiero va alla sua famiglia, a tutti coloro che le hanno voluto bene, alle Madri Comboniane di cui faceva parte, alla comunità di Vittorio Veneto, da cui era partita tanti anni fa per seguire la sua vocazione - ha commentato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia - La vita di bontà e altruismo di suor Maria è finita con un terribile orrore, il che rende la sua figura ancora più grande, indimenticabile. Una preghiera per lei, e un appello alla Farnesina perchè ci si adoperi con tutti i mezzi per favorire il rientro in Italia della salma e dei missionari coinvolti nell'attacco».