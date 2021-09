Giocatrice e allenatrice di pallavolo la 27enne uccisa a Calmasino: «Chiara non è più tra noi»

«La nostra Chiara Ugolini non è più tra noi! Una tragedia quella successa ieri (domenica sera, ndr). La nostra giocatrice della prima divisione e allenatrice di squadre giovanili, è stata trovata priva di vita in casa. Gli inquirenti stanno lavorando per capire come sono andati i fatti ed assicurare i responsabili alla giustizia! Una preghiera per Chiara, sentite condoglianze ed un abbraccio alla famiglia che possa alleviare il dolore per questa tremenda perdita! Ciao Chiara».

È il messaggio comparso lunedì mattina sul sito ufficiale della società sportiva Volley Palazzolo, che ricorda così la sua giocatrice-allenatrice che nella serata di domenica è stata trovata morta dal compagno nel loro appartamento di Calmasino, presumibilmente in seguito ad un omicidio per il quale sarebbe già stato fermato un uomo che avrebbe ammesso le proprie resposabilità.



Un estremo saluto che il Volley Palazzolo ha rinnovato anche sul suo profilo Facebook, dove in molti hanno speso qualche parola per esprimere la propria incredulità e tristezza per la morte della giovane. «Senza parole», «Una grande tristezza», «Non è possibile»: sono alcuni dei commenti alla notizia della scomparsa della giovane appassionata di pallavolo, originaria di Fumane e trasferitasi a Calmasino per vivere insieme al suo ragazzo., come mostrano le foto del suo profilo Instagram che la ritraggono allegra con fidanzato e amici, e lavorava sulle sponde del lago di Garda nell'attività della famiglia del compagno: domenica sarebbe rincasata intorno alle 14 per la pausa e quando non è rientrata il suo ragazzo avrebbe provato diverse volte a chiamarla al cellulare, senza ricevere risposta. Preoccupato, si sarebbe così diretto all'appartamento, dove ha trovato il corpo oramai senza vita di Chiara.