Ubriaco, colpisce con una testata un carabiniere che cercava di calmarlo

Lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, sono le accuse di cui dovrà rispondere S.S., 23enne di origine pakistana in Italia senza fissa dimora, disoccupato e pregiudicato, che è stato arrestato nella serata di mercoledì dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Bonifacio.

I militari sono stati chiamati all'intervento in un esercizio commerciale di via Sorte, dove il giovane, in preda agli eccessi dell'alcol, stava importunando alcuni clienti. Anche all'arrivo della pattuglia, l'individuo avrebbe mantenuto un atteggiamento aggressivo e violento, al punto da colpire con una testata uno dei carabinieri che tentavano di portarlo alla calma. Accompagnato in caserma, per lui si sono aperte le porte delle camere di sicurezza.

Giovedì mattina il Tribunale di Verona dopo aver convalidato l'arresto, lo ha condannato a 6 mesi, pena sospesa.