Ubriaco sbatte contro l'auto parcheggiata e crea scompiglio in un bar, poi prova a colpire gli agenti

Il proprietario dell'auto contro la quale stava andando ripetutamente a sbattere lo ha segnalato alle forze dell'ordine, preoccupato dei danni che avrebbe potuto causare alla sua auto di lusso posteggiata in via Marconi. Dopodiché, palesemente ubriaco, ha iniziato a creare scompiglio all’interno di un bar, alterato dal rifiuto del barista di vendergli altri alcolici.

Il tutto ha avuto luogo alle 20.30 di domenica, come riferiscono dalla Questura di Verona. Gli agenti che lo hanno intercettato hanno subito intuito lo stato di alterazione in cui il 51enne di nazionalità straniera versava. Ad un tratto, infatti, proprio durante le primissime fasi di identificazione, l’uomo ha iniziato a dare in escandescenze: prima avrebbe minacciato e poi tentato di colpire i poliziotti per opporsi al controllo. Arrestato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, avrebbe mantenuto anche all’interno degli uffici di Lungadige Galtarossa, dove ha atteso la celebrazione del rito direttissimo, il medesimo atteggiamento.

Lunedì mattina il giudice, dopo aver convalidato il provvedimento ha applicato nei confronti dell’uomo, già condannato in passato per reati della stessa natura e per reati contro il patrimonio, la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Verona.