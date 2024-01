Ubriaco, ruba una sedia a rotelle dall'ospedale e se ne va, ma finisce in manette

Arresto singolare quello compiuto dai carabinieri della sezione radiomobile di Verona la mattina del 27 gennaio. Le forze dell'ordine sono intervenute in piazzale L.A. Scuro su segnalazione dei sanitari dell’ospedale di Borgo Roma, in quanto un uomo si era impossessato di una sedia a rotelle dalla sala d’aspetto del nosocomio per poi allontanarsi.

Si trattava di un 46enne di origini siciliane che è stato prontamente rintracciato e bloccato dai militari, i quali lo hanno sottoposto ad un'accurata perquisizione, grazie alla quale avrebbero appurato che era in possesso di strumenti atto allo scasso, di un passamontagna e di una tessera sanitaria oggetto di furto. Per quanto riguarda il singolare furto, l'uomo in evidente stato di ubriachezza non avrebbe saputo fornire alcuna spiegazione.

Arrestato, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Verona e nella mattinata di lunedì, su disposione dell'autorità giudiziaria, è stato condotto davanti al giudice del tribunale scaligero, il quale ha convalidato il provvedimento e disposto la misura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria per due volte alla settimana.