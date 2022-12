Ubriaco nel parcheggio di un supermercato, se la prende con due donne e la loro auto

Nel pomeriggio di sabato si sarebbe accanito contro due donne nel parcheggio del supermercato LIDL di Corso Milano ed è stato poi arrestato dagli agenti delle volanti della questura di Verona.

Stando alla ricostruzione dei fatti delle forze dell'ordine, erano da poco passate le 17 e il 62enne si sarebbe avvicinato ad un'auto in movimento per colpirla con violenza, dopodiché avrebbe aggredito conducente e passeggera, che nel frattempo erano scese dal veicolo per chiedere informazioni in merito al suo insensato comportamento. L'uomo però avrebbe spinto contro la macchina una donna e colpito con forza l'altra: entrambe sono state sentite dalla polizia, che ha raccolto anche la testimonianza di due persone presenti al momento dei fatti.

Gli accertamenti avrebbero consentito di appurare che durante le fasi dell'aggressione, il 62enne avrebbe anche lanciato una bottiglia di vetro contro le due donne, fortunatamente senza riuscire a colpirle. Successivamente si sarebbe rivolto in modo aggressivo verso altri clienti del supermercato intenti a riporre la spesa all’interno delle rispettive auto e avrebbe cercato lo scontro con uno dei dipendenti del negozio, uscito con l’intenzione di calmarlo.

L'uomo, che si sarebbe mostrato aggressivo anche con i poliziotti intervenuti, si sarebbe trovato in un evidente stato di alterazione psicofisica, provocato da un consumo smodato di alcolici. Al termine delle verifiche effettuate sul suo conto, al 62enne sono stati contestati gli illeciti di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, percosse e danneggiamento.

Trattenuto presso gli uffici di lungadige Galtarossa, lunedì mattina l'uomo è comparso davanti al giudice, il quale ha convalidato il provvedimento e disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.