Ubriaco, semina il panico nell'area di un agriturismo e tenta di rapinare un autotrasportatore

Ubriaco, ha seminato il panico nella zona di un agriturismo di Nogarole Rocca nella notte del 3 ottobre, tentando anche di rapinare un autotrasportatore, e venendo infine arrestato dai carabinieri, intervenuti con il personale di Vigasio, Nogara e dell'Aliquota radiomobile della Compagnia di Villafranca.

O.C.D., autotrasportatore di origine romena di 37 anni residente a Nogarole, secondo quanto riferito dall'Arma avrebbe perso il controllo tra via IX maggio e in via Mediana, compiendo atti di violenza negli uffici della struttura ricettiva Corte Castelletto e sui cassonetti domestici delle immondizie, infrangendo la sbarra di un cortile privato e molestando un altro autotrasportatore che in si trovava bordo del proprio camion in sosta presso l’area di servizio “D2”, il quale sarebbe stato improvvisamente raggiunto da minacce e richieste di denaro: fortunatamente al malcapitato è bastato allontanarsi per evitare ogni possibile conseguenza.

Numerose le segnalazioni giunte alla centrale operativa del 112 per denunciare quanto stava accadendo, che hanno portato ad un intervento coordinato tra le varie stazioni e ad un massiccio dispiego di forze per rintracciare l'individui e ripristinare l'ordine pubblico.

Le chiare indicazioni fornite dalla cittadinanza e la collaborazione delle stesse vittime, hanno permesso ai militari di individuare ed identificare il 37enne, che è stato bloccato nel centro cittadino di Nogarole e condotto in caserma, dove gli sono stati contestati una serie di reati, tra i quali tentata rapina e danneggiamento.