Ubriaco e senza mascherina, aggredisce e minaccia gli agenti: arrestato

Un cliente molto molesto e alterato dall'alcol era stato segnalato nei pressi di una pasticceria di via Murari Brà, a Verona. I poliziotti si sono quindi recati sul posto per verificare la situazione

La Volante della Polizia in via Murari Brà a Verona

Avrebbe minacciato di morte e aggredito gli agenti che lo avevano invitato a indossare la mascherina, inveendo nei loro confronti e rifiutandosi di fornire le proprie generalità. Il tutto sarebbe accaduto a Verona intorno alle ore 18 di martedì, quando il personale delle Volanti della Polizia di Stato, durante un normale servizio di controllo del territorio, è intervenuto nei pressi di una pasticceria in Via Murari Brà, dove era stato segnalato un cliente ubriaco e molto molesto.

Arrivati nel luogo indicato, i poliziotti avrebbero individuato S.S., veronese classe 1972, mentre sbraitava frasi senza senso privo di mascherina protettiva, con un atteggiamento sprezzante. Gli operatori allora lo avrebbero invitato ad indossare il dispositivo di protezione individuale e a contenere i modi, ma in tutta risposta l’uomo avrebbe iniziato ad inveire ad alta voce e a minacciarli di morte, rifiutandosi anche di fornire le proprie generalità.

S.S. avrebbe poi cercato di sfuggire al controllo, spingendo gli agenti e sferrando calci nei loro confronti. Tentativo però che non ha sortito gli effetti sperati dal veronese, che avrebbe continuato a mantenere una condotta aggressiva anche all’interno degli uffici della Questura, dove si sarebbe rifiutato con forza di fornire indicazioni sulla propria identità e di sottoporsi ai necessari accertamenti, oltre ad essere trovato in possesso di un coltello da cucina.

S.S. dunque è stato arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, rifiuto di indicazioni sulla propria identità e oltraggio a pubblico ufficiale. Inoltre è stato sanzionato per ubriachezza e per l’inosservanza della vigente normativa in materia di contenimento del contagio epidemiologico.

All’esito del giudizio direttissimo che si è svolto nella mattinata di mercoledì, il giudice ha convalidato l’arresto e rinviato all’udienza del 12 febbraio.