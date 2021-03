Ubriaco alla guida prima dell'alba, rifiuta l'alcoltest e aggredisce i carabinieri

Un uomo di 39 anni, T.G., è finito in manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, dopo essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest e aver aggredito i carabinieri: il tutto si sarebbe verificato alle prime ore di martedì a Caldiero.

La gazzella del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Bonifacio era impegnata nel controllo del territorio e nella verifica del rispetto della vigente normativa per il contenimento della pandemia da Covid-19, quando ha intimato l'alt alla vettura che percorreva a bassa velocità le strade del centro cittadino.

L’uomo, che non è stato in grado di fornire una giustificazione alla sua presenza in quel luogo nonostante il divieto di uscire di casa tra le 22 e le 5, sarebbe subito apparso ai militari in stato di alterazione da abuso di sostanze alcoliche. I carabinieri avrebbero quindi chiesto alla persona fermata di sottoporsi alla prova dell’etilometro, ma per tutta risposta l’uomo, esperto di arti marziali, avrebbe strattonato i militari assestando gomitate al costato degli operatori, che con molta difficoltà sarebbero riusciti comunque ad immobilizzare l’aggressore.

T.G. è stato trasportato in manette presso il Comando della Compagnia di San Bonifacio dove, compilati gli atti, è stato ristretto nelle camere di sicurezza, mentre i militari costretti a ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso di San Bonifacio, se la sono cavata con cinque giorni di prognosi

Nel primo pomeriggio di martedì si è svolto, in modalità telematica, il processo per direttissima: il giudice, convalidato il provvedimento, ha sottoposto l’indagato alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione tre volte la settimana presso la stazione dei carabinieri di Colognola ai Colli, rinviando il processo al mese di maggio