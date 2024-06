Ubriaco e con un coltellino, minaccia e aggredisce i passeggeri del bus: 55enne in manette

Erano da poco passate le 18.30 di lunedì 3 giugno, quando una pattuglia della sezione radiomobile della compagnia dei carabinieri di Verona è stata inviata in Madonna di Dossobuono, in quanto sul pullman Atv della linea 138, che copre la tratta Villafranca - Verona, era stata segnalata la presenza di un uomo che, ubriaco e armato di un coltellino multiuso, stava minacciando di morte alcuni i passeggeri: in particolare, brandendo il coltellino, avrebbe aggredito un viaggiatore che era intervenuto a difesa di un'altra passeggera, con il conducente dell'autobus che ha dovuto fermare la corsa e richiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

Sul posto sono dunque giunti tempestivamente i militari, i quali sono saliti sul mezzo e individuato subito la persona in questione. Sulla scorta delle prime indicazioni ricevute dai testimoni, gli operatori hanno proceduto alla sua identificazione, ma l'operazione sarebbe risultata difficoltosa fin dalle prime battute a causa del palese stato di ubriachezza in cui versava l'individuo.

Segnalato come minaccioso e in possesso di coltello, è stato sottoposto ad un'accurata perquisizione da parte dei carabinieri, la quale avrebbe permesso di rinvenire all'interno dello zaino che l'uomo aveva con sé un cavatappi provvisto di lama seghettata. Invitato ripetutamente alla calma, durante il controllo l'individuo avrebbe reagito in modo scomposto, continuando a minacciare i passeggeri e opponendo resistenza ai militari.

Informata la Procura, il 55enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato tratto in arresto e nella mattinata di martedì è stato condotto davanti al giudice del tribunale scaligero, che ha convalidato il provvedimento e rinviato l'udienza a settembre.