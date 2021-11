Torna a casa ubriaco e i genitori chiamano il 118: lui insulta i soccorritori e si scaglia contro i carabinieri

I familiari avevano chiamato il 118 dopo averlo visto tornare in casa ubriaco, ma lui prima ha aggredito verbalmente i soccorsi e poi si è scagliato contro i carabinieri. Nella tarda serata di mercoledì i militari del nucleo operativo e radiomobille del Comando Compagnia di San Bonifacio e della stazione di Soave, hanno dunque tratto in arresto G.S., 24enne originario del Senegal, noto alle forze dell'ordine, disoccupato e residente a San Bonifacio.

Erano circa le ore 22 di mercoledì quando i genitori hanno chiesto l'intervento del 118 presso la loro abitazione, perché il figlio era rientrato a casa in grave stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche. Sul posto è così arrivato il personale sanitario, che però sarebbe stato aggredito verbalmente dal giovane, il quale si è rifiutato di sottoporsi alla visita medica e si è allontanato nuovamente a piedi, in evidente stato confusionale.

A quel punto sono stati allertato i caravinieri, che hanno rintracciato il 24enne pochi minuti dopo: secondo quanto riferisce l'Arma, ci sono volute due pattuglie per bloccarlo, in quanto il giovane avrebbe dato in escandescenza alla richiesta di fornire le proprie generalità, cominciando prima ad inveire e a dimenarsi, scagliandosi poi con inaudita violenza contro il personale in divisa, minacciandolo anche con una bottiglia di birra vuota che nascondeva nel giaccone.

L'arresto per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale è stato convalidato nella mattinata di giovedì in tribunale a Verona, inoltre il senegalese è stato contravvenzionato per ubriachezza.