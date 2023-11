Ubriaco e molesto, minaccia e aggredisce i carabinieri finendo in manette

Colto in flagranza dei reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, un cittadino marocchino classe 1995 è stato tratto in arresto nella serata di lunedì dai carabinieri della stazione di Ronco all'Adige.

Erano da poco trascorse le ore 23 quando alla centrale operativa della compagnia di Legnago sono arrivate diverse chiamate da cittadini che segnalavano la presenza in via Libertà, a Ronco, di alcune persone moleste.

Sul posto dunque è intervenuta la pattuglia della stazione locale che avrebbe rintracciato un solo individuo, il quale si sarebbe trovato in stato di alterazione a causa dell'alcol e avrebbe cercato di sottrarsi al controllo, inizialmente minacciando verbalmente i militari e poi scagliandosi contro di loro provando a colpirli. In questa circostanza avrebbe lanciato la propria bici contro l'auto di servizio, danneggiandola, ed infine, in un ultimo tentativo di fuga, avrebbe spinto i carabinieri, che a quel punto lo hanno immobilizzato e tratto in arresto.

Al termine delle attività di rito, il fermato è stato momentaneamente trattentuto presso le camere di sicurezza del Comando di Legnago e, nel corso dell’udienza tenutasi nella tarda mattinata di martedì, la procura di Verona ha chiesto e ottenuto la convalida dell'arresto e la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due volte al giorno, presso la stazione di Verona Principale, in attesa che l'iter giudiziario vada avanti.