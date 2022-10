Ubriachi al volante, fenomeno in crescita a Verona: 34enne fermata con un tasso di 3,50

È la polizia locale di Verona a richiamare l'attenzione sul fenomeno dei guidatori che si mettono al volante in condizioni non idonee a causa dell'alcol. Come dei veri e propri "artificieri", gli agenti dotati di etilomotro sono chiamati ad intercettare quelle che potrebbero rivelarsi "bombe ad orologeria", potenzialmente pericolose per sè stesse e per gli altri utenti della strada.

Alcuni tassi rilevati nelle ultime settimane, come 3.63, 3.12, 2.79, 2.93, 2,88 gr/l, possono meglio far comprendere la gravità della situazione, ma quando alle tre del mattino il personale della polizia locale ha fermato, in via Torbido, una 34enne veronese con un tasso alcolemico di oltre 3.50 gr/l nel sangue, non sarebbe potuto non rimanere sorpreso.

Secondo le tabelle del Ministero della Salute, tale dato potrebbe comportare uno stato di incoscienza, allucinazioni, cessazione dei riflessi, incontinenza, vomito ed in alcuni casi il coma, con possibilità di morte per soffocamento di vomito. Per la donna, proprietaria del veicolo, scatterà oltre la denuncia penale, con sanzioni dell'arresto da 6 mesi ad 1 anno e l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, la decurtazione di 10 punti dalla patente, la sospensione di questa da uno a due anni ma anche la confisca, cioè la perdita di possesso del veicolo.

Un altro caso, avvenuto questa volta in pieno giorno, è quello di un'automobilista 79enne veronese che ha divelto vari paletti lungo la ciclabile in stradone Porta Palio, in pieno pomeriggio, dove per fortuna non stava transitando alcun ciclista.

I dati del 2022 fino ad ora

La situazione, secondo i dati della Polizia locale, è in netto peggioramento e lo dimostrano i dati dal 1 gennaio al 21 ottobre 2022, con ben 193 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, rispetto alle 151 del 2021, alle 95 del 2020 (l'anno della piena pandemia), 122 del 2019, 117 del 2018 e 156 del 2017. Nonostante l'inasprimento delle sanzioni, anche con l'introduzione dell'omicidio stradale e delle lesioni personali stradali, il fenomeno si starebbe ripresentando in modo importante in città, come sottolineano dal comando di via del Pontiere.

Con la pubblicazione del decreto legislativo, dal prossimo 1 novembre il reato di lesioni personali stradali, quando si provocano lesioni superiori a 40 giorni, torna procedibile a querela ma solo nelle forme non aggravate. Se alla guida si dimostrerà l'assunzione di alcol e droga, scatterà la denuncia penale. La Polizia locale sta effettuando anche le verifiche sui locali dove gli automobilisti dichiarano di aver passato la serata, anche allo scopo di accertarne eventuali responsabilità in merito a quanto previsto dall'art. 691 del codice penale, somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza che prevede che "chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, sia punito con l'arresto da tre mesi a un anno". Previste anche sospensioni della licenza.