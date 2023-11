Ubriachi infastidiscono clienti di un bar, denunciati 26enne e 48enne

Un 26enne residente nel Veronese e un 48enne residente a Vigonza, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati in stato di libertà dai carabinieri padovani per resistenza a pubblico ufficiale, ubriachezza molesta, rifiuto di indicare la propria identità e guida in stato di ebrezza.

I fatti si sono verificati nel corso della notte in un bar di Vigonza, nel Padovano. Come si legge su PadovaOggi, il 26enne ed il 48enne avevano bevuto troppo e molestavano gli altri avventori del bar, scaraventando anche bottiglie di vetro.

Per ristabilire la calma è stato richiesto l'intervento dei carabinieri e sul posto sono arrivati i militari di Vigonza ed i colleghi della sezione Radiomobile di Padova. Nel corso dell'identificazione, il 26enne ha opposto resistenza nei confronti dei militari ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta. Il 48enne, invece, alla vista dei militari si è messo alla guida del proprio ciclomotore per evitare di essere identificato. L’uomo è stato comunque fermato e durante l'identificazione ha insistito nel non fornire le proprie generalità. Al 48enne, i carabinieri hanno dunque contestato anche la guida in stato di ebrezza. All'uomo è stata ritirata la patente ed il ciclomotore è stato sottoposto a sequestro amministrativo.