Fermato ubriaco alla guida, si scaglia contro la Polizia Locale e cerca di scappare

È stato arrestato e portato davanti al giudice per l’udienza di convalida, il neopatentato 21enne cittadino francese, residente a Verona, che poco dopo le 4 di lunedì mattina, al fermo per eccesso di velocità in viale Galliano in città, ha reagito con violenza scagliandosi contro gli agenti.

Durante il controllo il ragazzo è stato sottoposto all'alcol test, risultando con una positività tre volte superiore al limite. A questo punto, alla comunicazione che l’auto sarebbe stata sequestrata, il giovane avrebbe perso il controllo e dopo una colluttazione con gli agenti della Polizia locale e un tentativo di fuga con la propria macchina, è stato arrestato e messo a disposizione del pubblico ministero di turno, Elisabetta Labate. A suo carico il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Dall'inizio dell’anno sono 56 le persone segnalate dalla Polizia locale all’autorità giudiziaria per guida in stato d'ebbrezza.