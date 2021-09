In difficoltà sul Monte Baldo, coppia di turisti viene tratta in salvo con l'elicottero

Intorno alle ore 18 di giovedì è scattato l'intervento dei vigili del fuoco, che con l'elicottero Drago 81 si sono diretti sul Monte Baldo, nel territorio di Malcesine, a circa 2000 metri di quota, per soccorrere una coppia di turisti di tedeschi. I due avevano smarrito il sentiero 651, rimanendo bloccati su una parete rocciosa, impossibilitati a scendere e risalire.

Quando si sono resi conto di non poter proseguire, gli escursionisti hanno dato l’allarme, che è stato ricevuto dal NUE di Brescia e girato ai vigili del fuoco veronesi. Dopo un colloquio telefonico in cui i malcapitati confermavano solo l'impossibilità a proseguire e di non essere feriti, è intervenuto l'elicottero del reparto volo di Venezia: i soccorritori si sono calati per recuperare in due tempi distinti la coppia di turisti, che è stata issata a bordo con un verricello e trasportata in località Navene.