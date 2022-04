Turisti in difficoltà nell'arrampicata: allertati i soccorritori, ma i due riescono a rientrare

La centrale di Verona Emergenza è stata allertata nel pomeriggio di martedì dal numero unico di emergenza svizzero, in seguito alla richiesta giunta dai familiari di un turista, il quale aveva inviato loro un sms con una richiesta di aiuto e le coordinate di un punto tra Preabocco e Brentino Belluno, situato alla base di numerose pareti di arrampicata.

Così una squadra di 5 soccorritori si è diretta sul posto, mentre l'elicottero di Verona Emergenza effettuava senza esito un sopralluogo e il cellulare suonava libero, per poi far subentrare la segreteria. La centrale del Suen allora ha ricontattato quella svizzera, la quale ha specificato che in realtà si trattava di una coppia di cittadini tedeschi che stavano arrampicando su una delle pareti e che si sono trovati in difficoltà. Ad entrambi i telefoni però continuava a non rispondere nessuno e le squadre stavano per essere portate in quota, ma fortunatamente, prima che avvenisse il trasferimento, la coppia ha infine risposto alle telefonate, dicendo che era riuscita a scendere autonomamente e a rientrare, facendo cessare l'allarme.