Migliaia di turisti in centro, grande lavoro per la polizia locale, impegnata anche con alcuni incidenti

Non solo la gestione del traffico di visitatori verso la città, in una domenica ricca di appuntamenti e baciata da sole, ma la polizia locale di Verona è stata chiamata all'intervento anche per alcuni incidenti stradali, parcheggi selvaggi e guida in stato di ebbrezza.

Affluenza e code verso il centro

Il 3 dicembre sono stati impiegati oltre 50 agenti dal Comando di via del Pontiere per gestire le migliaia di persone giunte in città in occasione dei mercatini di Natale, ma anche per i musei civici cittadini con ingresso a 1 euro, Verona Antiquaria e la Marcia del Giocattolo, che ha visto la partecipazipne di oltre 5000 persone tra podisti e famiglie.

I parcheggi del centro cittadino si sono esauriti già intorno alle ore 11, costringendo il personale della polizia locale a chiudere corso Porta Nuova e deviare molte auto verso il parcheggio P3 della Fiera e la Genovesa, con oltre 300 veicoli giunti dal casello di Verona Sud. Code sono state registrate anche su viale delle Nazioni per l'accesso al centro commerciale Adigeo, mentre in viale Piave la viabilità è stata rallentata ma mai bloccata. Lunghe code anche per l'accesso al cortile di Giulietta, gestito con corsie separate e con l'ausilio di quattro agenti.

Dalle 17 è iniziato il deflusso dal centro e il traffico è rimasto intenso anche nella zona della stazione per coloro che accompagnavano amici e parenti a riprendere il treno.

Incidenti in città

Come detto, nel corso della domenica non sono mancati gli incidenti stradali lungo le arterie cittadine.

Intorno a mezzanotte, una Lancia Ypsilon condotta da una signora di 88 anni si è cappottatta nella zona di Castelvecchio, danneggiando alcuni paletti lungo la pista ciclabile: le due donne presenti nell'abitacolo fortunatamente avrebbero riportato solo lievi ferite.

In via Don Trevisani, sempre per cause in corso di accertamento, una Fiat Punto condotta da un 36enne, ha sfondato un cancello di un impianto di Acque Veronesi: il ferito è stato trasferito al pronto soccorso di Borgo Trento.

In via Scuderlando fuoriuscita autonoma di una Peugeot 208, la quale ha subito gravi dannii ed è stata abbandonata dal conducente.

Uno scontro tra auto e bici si è verificato in via Anzani, all'altezza dell'intersezione con via Rovereto, a causa del quale la ciclista è stata trasferita in ospedale.

Ed infine si sono scontrate un'aumbulanza e una Lancia Delta, con quest'ultima che non avrebbe dato la precedenza.

Altri interventi della polizia locale

Molti gli interventi in centro per divieti di sosta con ben 63 violazioni, 8 rimozioni e una denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Una persona inoltre è stata fermata e condotta al comando di via del Pontiere per un tentativo di furto in una profumeria di via Cappello.