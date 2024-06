Caduta di quattro metri sul Garda per una turista in mountain bike

Ieri pomeriggio, 27 giugno, l'elicottero di Verona Emergenza si è alzato in volo per portare soccorso ad una turista caduta in bici in un uliveto del Lago di Garda.

Attorno alle 14.45, una 59enne goriziana di Gradisca d'Isonzo stava pedalando sulla propria mountain bike a Brenzone, quando è uscita dal sentiero ed è finita in una coltivazione di ulivi dopo una caduta di quattro metri.

Calati con il verricello dall'elicottero, l'equipe medica e il tecnico di elisoccorso hanno prestato le prime cure alla donna, che aveva riportato sospetti traumi alla zona lombare e alla schiena, oltre ad un'escoriazione al volto.

Imbarellata e recuperata con il verricello, l'infortunata è stata trasportata all'ospedale di Borgo Trento.