Turista colto da un malore sul lago di Garda, viene elitrasportato in ospedale

L'allerta è giunta al 118 intorno alle 17.30, dalla zona di Punta San Viglio, dove il trentenne si era recato per praticare il Sup (Stand up paddle). Ad un certo punto il cittadino strainiero si sarebbe sentito male quando non era troppo lontano dalla riva, riuscendo così a chiedere aiuto. Sul posto si è dunque diretto il personale sanitario con ambulanza ed elicottero, che fornito le prime e ha stabilizzato il turista, prima di condurlo in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento.