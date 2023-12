Turetta incontra i genitori in carcere a Montorio. Attesi in migliaia per il funerale di Giulia

Per la prima volta da quando è in carcere a Montorio con l'accusa dell'omicidio di Giulia Cecchettin, Filippo Turetta ha incontrato i propri genitori. I tre non si vedevano dall'11 novembre, giorno in cui il 21enne ha rapito e ucciso l'ex fidanzata: delito che lo stesso studente universitario ha confessato nell'interrogatorio al pm di Venezia, che si è tenuto venerdì nella casa circondariale scaligera.

Il colloquio tra Filippo ed i suoi familiari era già stato autorizzato dalla procura di Venezia per mercoledì scorso, ma la coppia, verosimilmente ancora scossa dalla vicenda che vede protagonista il figlio, aveva preferito prendere tempo e far slittare l'appuntamento.

Come spiegano i colleghi di Today, è stato necessario preparare psicologicamente sia il giovane, che subito dopo essere stato portato in carcere chiedeva dei genitori, sia la madre ed il padre. Il confronto è iniziato poco dopo le ore 12 e sarebbe durato circa un'ora: come detto, i tre non si trovavano faccia a faccia dalla tragica notte in cui si è consumato il delitto.

Un incontro avvenuto lontano dagli occhi dei giornalisti e telecamere che da giorni stazionavano fuori dal carcere veronese. «I genitori hanno abbracciato Filippo. Abbiamo fatto in modo di tutelare la loro privacy, come si fa con ogni famiglia - spiega una fonte, che preferisce rimanere anonima, all'Adnkronos -. Forse ci sono state anche delle lacrime, ma rispetto il dolore altrui di fronte al quale non ci si ferma a guardare».

L'appello del padre di Giulia: «Funerale sia messaggio di partecipazione»

Si svolgerà invece il prossimo martedì 5 dicembre, il funerale di Giulia Cecchettin. «Abbiamo scelto una chiesa grande affinché arrivi un messaggio di grande partecipazione, lo abbiamo voluto così perché arrivi questo messaggio - ha dichiarato il padre Gino, aggiungendo -. Sto preparando un messaggio scritto che leggerò quel giorno. Non sono bravo con le parole, chiedetemi semmai di elettronica ... ma sto cercando di dire le cose al meglio».

In vista delle esequie la gigantografia dedicata a Giulia, con la scritta "Giulia ti vogliamo bene" collocata sulla facciata del municipio di Vigonovo, dovrebbe essere trasferita nella Basilica di Padova.

Anche nella mattinata di domenica 3 dicembre, sono state molte le persone che si sono fermate o hanno lasciato fiori o messaggi, o semplicemente dedicano un momento di vicinanza e commozione, davanti alla casa dei Cecchettin o al palazzo comunale. Ai funerali sono attesi in migliaia, alcune stime parlano addirittura di 10 mila.