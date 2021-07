Giovane ragazzo si tuffa dall'alto nel lago a Malcesine e finisce in codice rosso all'ospedale

Un tuffo dal castello di Malcesine in prossimità della spiaggia avrebbe potuto costare la vita ad un giovane ragazzo svizzero. Secondo quanto riportato dai soccorritori del 118 intervenuti sul posto per prestare le prime cure al ferito, l'episodio si è verificato attorno alle ore 17.30 di oggi, sabato 24 luglio.

Il ragazzo di 19 anni si sarebbe lanciato verso il lago da un'altezza di circa venti metri, finendo così con l'impattare male nell'ingresso in acqua che parrebbe, dal racconto di alcuni presenti, essere addirittura avvenuto di schiena. Sta di fatto che il giovane è stato trasportato con l'elicottero d'urgenza verso l'ospedale di Verona Borgo Trento, dove è stato accolto in codice rosso. Le sue condizioni non parrebbero tali da considerarlo in pericolo di vita.

Presenti a Malcesine sul luogo dell'incidente anche i militari dell'Arma dei carabinieri per ricostruire nel dettaglio la dinamica di quanto avvenuto.