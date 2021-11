In Borgo Roma si rompe un tubo di gas metano: necessario l'intervento dei vigili del fuoco

Dalle ore 16.10 di oggi, sabato 20 novembre, i vigili del fuoco scaligeri spiegano in una nota di star operando in via Luigi Pasteur, nei pressi dell'ospedale di Borgo Roma, per la «rottura di un tubo di metano di media pressione». Secondo quanto riferito dai pompieri, la circostanza si sarebbe verificata «durante alcuni lavori di scavo».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I vigili del fuoco, arrivati sul posto con due mezzi e sette operatori, spiegano di aver «circoscritto la zona e gettato acqua nebulizzata sulla fuoriuscita di gas». Sono quindi iniziati subito i lavori dei tecnici della rete gas per l'intercettazione della perdita e la riparazione della condotta. L'ntervento di soccorso era ancora in atto verso le ore 19.