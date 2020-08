Allarme truffe a Verona: chiedono soldi per "Handicap International", un'associazione inesistente

La Questura di Verona lancia l'allarme sui tentativi di truffa riscontrati negli ultimi giorni nelle vie del centro città, in particolare in via Mazzini, corso porta Borsari e corso Santa Anastasia.

Grazie alla collaborazione con i cittadini e con gli esercenti del centro di Verona, la squadra Volanti e i poliziotti di quartiere della questura, che svolgono la loro funzione di prevenzione dei reati nel centro cittadino, stanno stringendo il cerchio intorno ad un gruppo di truffatori di origine straniera.

Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, questi ultimi avvicinerebbero passanti e turisti chiedendo offerte a favore di una presunta associazione benefica che si occupa di persone non udenti e disabili e che, a dire dei truffatori, starebbe raccogliendo fondi per la costruzione di un centro internazionale dedicato all'assistenza di "bambini poveri". Il modulo che utilizzano, in lingua italiana e inglese, prevede la compilazione di alcune colonne con l'indicazione dell'importo della donazione, della città, del codice di avviamento postale e della firma e riporta il marchio di una fantomatica associazione chiamata "Handicap International". Gli accertamenti svolti dal personale della Questura però, hanno rivelato che tale associazione risulta inesistente.

Dagli uffici di Lungadige Galtarossa dunque arriva l'invito a mantenere alta l'attenzione nei confronti di questo tipo di truffa, mentre coloro che sono già incappati in questo tranello sono invitati a mettersi in contatto con il 113.

Il modulo utilizzato dai truffatori