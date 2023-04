Pronto a generare truffa della specchietto, ragazzo bloccato dalla polizia locale

Grazie alla segnalazione di un cittadino, questa mattina, 8 aprile, in Via del Pestrino, gli agenti del reparto territoriale della polizia locale di Verona hanno individuato e fermato il presunto autore di una serie di "truffe dello specchietto". Il giovane era alla guida di una Audi A1 bianca e stava per danneggiare volontariamente un altro veicolo. Danneggiamento che poi gli avrebbe dato modo di raggirare il proprietario dell'altra vettura.

L'Audi A1 bianca, negli ultimi giorni, era stata già segnalata nella zona sud di Verona, dove è stata poi intercettata. Il ragazzo al volante è risultato residente nel Siracusano e già colpito da avviso orale.

La polizia locale invita tutti gli automobilisti che hanno subito danni da questo veicolo con successive richieste di denaro a recarsi al comando di Via del Pontiere per presentare querela.