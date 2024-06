Intermediazione finanziaria abusiva, a processo influencer veronese

Nel dicembre scorso era stato arrestato e sottoposto ai domiciliari. Dopo un mese è stato accompagnato in carcere perché non rispettava le limitazioni imposte dal giudice. E a settembre comincerà il suo processo. Il 27enne veronese Nicholas Coppola si dovrà difendere in tribunale dall'accusa di intermediazione finanziaria abusiva.

Come riferito da Adnkronos, partirà dopo l'estate il procedimento a carico dall'influencer delle criptovalute. Il giovane aveva usato i social network per ostentare una vita lussuosa negli Emirati Arabi Uniti e promuovere investimenti in criptovalute. Attività svolta anche attraverso incontri e convegni da lui organizzati. Ma secondo la guardia di finanza, i prodotti e i servizi d'investimento finanziario erano proposti dal giovane abusivamente.

Al momento, sono 17 le persone che hanno denunciato il 27enne, contestando a lui e ad altri complici la sparizione di oltre 500mila euro.