Truffe in criptovalute, in carcere promotore finanziario abusivo

I finanzieri di Verona hanno trasferito in carcere il ventisettenne veronese finito agli arresti domiciliari il mese scorso perché proponeva e collocava abusivamente prodotti e servizi d'investimento finanziario.

Il giovane era finito nei guai dopo le numerose querele per truffa presentate da decine di veronesi. L'indagato, almeno dal 2021, anche mediante i propri profili su social network, seguiti da oltre 26mila followers, promuoveva la propria immagine come persona di grande successo in ambito finanziario, ostentando un elevato tenore di vita. Inoltre, pubblicizzava eventi e società attive nel mondo degli investimenti in criptovalute.

Nonostante i divieti imposti dal regime degli arresti domiciliari, l’indagato continuava a comunicare usando cellulare e computer connessi ad internet, potendo così ripetere condotte criminose simile a quelle già contestate. Pertanto, il gip del tribunale di Verona ha disposto la custodia cautelare in carcere.