Accusato di truffe ai danni di anziani veronesi, 38enne bloccato dai carabinieri

Tra la fine del 2021 e il 2022 avrebbe messo a segno diverse truffe ai danni di anziani. Per questo su di lui pendeva un ordine di arresto per il reato di truffa continuata. Arresto che è stato eseguito giovedì scorso, 9 febbraio, dai carabinieri di Artogne, nel Bresciano. Il presunto truffatore è un 38enne di Montichiari, finito ora agli arresti domiciliari.

L'arresto del 38enne è stato riportato da Brescia Today ed è stato eseguito dai carabinieri di Artogne in Valcamonica. L'uomo era stato fermato per un controllo ed ai militari aveva riferito di trovarsi in zona per motivi di lavoro. Ma i rapidi accertamenti degli operatori hanno permesso di scoprire il provvedimento di arresto che era stato emesso nei confronti del 38enne dal tribunale di Verona.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'accusato avrebbe truffato degli anziani veronesi presentandosi in casa loro e fingendosi un incaricato di una ditta specializzata nell'installazione di rilevatori di fughe di gas. Alle vittime, l'uomo proponeva l'acquisito di un apparecchio per poche decine di euro. Il 38enne si faceva pagare tramite bancomat, digitando però nell'apparecchio per il pagamento cifre superiori a quelle pattuite. In questo modo, l'arrestato raggirava gli anziani, intascandosi con l'inganno centinaia di euro.