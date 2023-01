Truffe agli anziani, tre episodi sul Garda. Appello dei carabinieri: «Chiamate il 112»

Le truffe ai danni delle persone anziane sono da sempre un grave problema che, anche per il maggior uso delle nuove tecnologie e le difficoltà di padroneggiarle da parte di questa fascia di popolazione, si sta diffondendo sempre più.

I carabinieri spiegano che si tratta di malviventi senza scrupoli che ricorrono ad espedienti di ogni tipo per indurre in errore le ignare vittime in modo da procurarsi ingiusti profitti. Si fingono familiari, avvocati, appartenenti alle forze dell’ordine, assicuratori o altro, e chiedono telefonicamente denaro per i familiari a loro dire in difficoltà ovvero simulano la consegna di finti pacchi postali commissionati da congiunti per farsi consegnare ingenti somme di denaro o monili in oro.

Gli ufficiali del comando provinciale di Verona, sono impegnati in una intensa campagna informativa di sensibilizzazione, tenendo numerosi incontri con gli anziani, considerati la fascia più vulnerabile della popolazione, presso molti comuni della provincia, occasione in cui vengono forniti consigli utili su come difendersi da eventuali malintenzionati ed imparare a riconoscere le varie truffe. Nei prossimi giorni verrà anche affrontato un altro aspetto particolarmente insidioso, quello delle truffe online e come i malintenzionati, facendo cadere in errore le loro vittime, riescono con raggiri vari ad ottenere le credenziali dei loro conti correnti che vengono poi prosciugati.

Una campagna dunque, ad ampio raggio diretta alle persone anziane e non solo, per ricordare quali sono i comportamenti giusti da osservare nelle varie circostanze della vita quotidiana.

L’appello lanciato dai carabinieri ai cittadini, in special modo agli anziani che vivono da soli, è chiaro: contattare immediatamente il 112, al minimo sospetto di raggiro.

Torri del Benaco

Proprio in questi giorni, alcuni di questi odiosi episodi sono stati segnalati sul lago di Garda. Sulla pagina Facebook del Comune di Torri del Benaco infatti, la stessa Amministrazione riferisce che nella mattinata del 19 gennaio sono stato segnalati tre episodi di questo tipo.

«I malviventi chiamano parlando di presunto incidente che vedrebbe coinvolto un familiare. Dicono che passano a ritirare i soldi che servirebbero per evitare denuncia e carcerazione», spiegaa il post, sottolineando come questo non sia il modo di agire delle forze dell'ordine.