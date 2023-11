Campagne e incontri sul territorio per prevenire le truffe agli anziani

È stato sottoscritto oggi, 30 novembre, in prefettura dal sindaco di Verona Damiano Tommasi e dal prefetto Demetrio Martino un protocollo d'intesa per aumentare la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani.

L'iniziativa scaturisce da una direttiva del Ministero dell'Interno e prevede l'assegnazione al Comune di una quota delle risorse del Fondo Unico di Giustizia. La quota pattuita con la prefettura di Verona è di poco inferiore ai 21mila euro. Risorse che serviranno per realizzare campagne di tipo informativo, divulgativo e formativo, oltre a misure di prossimità e interventi di supporto anche psicologico alla popolazione anziana. Il tutto per ridurre il rischio di truffe.

In virtù del protocollo sottoscritto oggi, il Comune di Verona realizzerà incontri sul territorio e servizi dedicati in favore degli anziani a cura della polizia locale. E saranno presi in considerazione soprattutto i luoghi di incontro e di aggregazione, come i mercati rionali, i parchi cittadini ed i parcheggi degli ospedali.