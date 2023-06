Truffe agli anziani. Comune, questura e cittadini fanno rete a Verona: «Per proteggere questo territorio dobbiamo metterci tutti insieme»

Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 19 giungo, presso il centro di comunità di Santa Toscana in Veronetta, l'appuntamento "Cittadini sicuri - #difendiamocINSIEME". Si è trattato di un evento pubblico di sensibilizzazione per prevenire le truffe agli anziani e che, in particolare, è nato dalla volontà di rendere consapevoli questi ultimi delle condizioni psicologiche di fragilità in cui potrebbero trovarsi qualora intercettate da aguzzini. Secondo quanto viene rilevato in una nota della questura di Verona, sono «ancora molti, infatti, gli episodi che vedono come protagonisti "professionisti del crimine vigliacco", che vivono di questo incidendo sulle persone più fragili per abbassare il loro livello di autodifesa e strumentalizzandole per ottenere un ingiusto guadagno».

Ad incontrare le persone della terza età, ieri sera, c'erano il questore di Verona Roberto Massucci, l’assessora alla sicurezza, legalità e trasparenza Stefania Zivelonghi, l’assessora alle politiche sociali e abitative Luisa Ceni, e il dirigente della Divisione anticrimine Giuseppe Annichiarico. L’appuntamento di ieri, spiega la questura scaligera, si inserisce nell'ambito del progetto "#insiemeperVERONA", ideato con l’intento di costruire un dialogo tra Istituzioni e cittadini affinché si crei una rete sul territorio.

«Oggi dobbiamo essere convinti che per proteggere questo territorio dobbiamo metterci tutti insieme. - è stato affermato durante l'incontro - Non è immaginabile un presidio fisso fatto dalle dorze dell’ordine sul territorio piazza per piazza, ed è per questo che è importante costruire una rete. Oggi conoscete questi poliziotti che diventano un volto cui potersi rivolgere per chiedere aiuto».