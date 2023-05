Truffe agli anziani a Verona: i carabinieri arrestano due giovani dopo una lunga e complessa indagine

I carabinieri di Verona riferiscono di un duplice arresto eseguito nei confronti di «due giovani di origine napoletana», uno dei quali risulterebbe «già recidivo». Secondo le accuse mosse nei loro confronti e riportate in una nota dei carabinieri scaligeri, i due arrestati avrebbero raggirato delle «anziane vittime inducendole a consegnare, dopo un primo contatto telefonico, durante il quale utilizzavano come pressione psicologica l’impellente necessità di liberare un familiare trattenuto a seguito di un grave incidente stradale con dolorose conseguenze, tutti i lori averi consistenti in denaro contante o oggetti in oro a titolo di presunta "cauzione"».

Secondo quanto riportato dai militari dell'Arma, nelle varie circostanze, i due avrebbero fatto leva «sul sentimento di smarrimento che colpisce un soggetto, specie se anziano e solo, quando viene colto da una tragica notizia che riguarda un congiunto» e, in aggiunta, si sarebbero fatti passare «per appartenenti alle forze dell’ordine o per avvocato». Sono stati in particolare i carabinieri dei nucleo investigativo del comando provinciale di Verona, con la collaborazione di quelli del comando provinciale di Napoli, ad arrestare la coppia di giovani a Napoli, lo scorso 3 maggio 2023, a seguito di una complessa e prolungata attività investigativa. Quest'ultima, in base a quanto si apprende, si è conclusa con «un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Trento su richiesta della locale Procura».

L’indagine, in base a ciò che riporta la nota dei carabinieri di Verona, era stata avviata nel mese di luglio 2022, coordinata nelle fasi iniziali dalla Procura della Repubblica di Verona e poi passata per competenza territoriale alla Procura della Repubblica di Trento. Gli investigatori avrebbero quindi «messo in luce l’esistenza di un sodalizio strutturato, con tanto di "centralinista" responsabile dei contatti telefonici con gli anziani e di "galoppini" dedicati al raggiungimento dell’obiettivo ed al ritiro del denaro».

Sempre secondo ciò che viene riferito dai carabinieri, i due arrestati avrebbero portato a termine, nell’arco di pochi giorni, «numerose truffe nelle province di Verona, Parma, Mantova, Pavia e Trento in danno di donne anziane tutte ultraottantenni». Le vittime, sarebbero state «selezionate per lo stato di fragilità ovvero in abitazione autonoma e senza la presenza di terzi».

Secondo la ricostruzione della vicenda fornita dai militari dell'Arma, l’attività illecita, per come eseguita "a tappeto" sul territorio, avrebbe fruttato «l’equivalente di circa 12 mila euro in contanti ed oggetti in oro». In base a quanto si apprende, i due giovani si troverebbero ora «nel carcere di Napoli in attesa dell’interrogatorio e dovranno rispondere dei reati di associazione per delinquere e truffa aggravata continuata».