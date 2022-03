Accusati di truffe ai danni di anziani, pedinati fino a Isola della Scala e arrestati

Si sarebbero finti avvocati per truffare gli anziani. Avrebbero inventato storie in cui i parenti della vittime rimanevano coinvolti in incidenti stradali e avevano bisogno di denaro. Denaro che i giovani falsi avvocati avrebbero chiesto per conto dei fantomatici parenti, ma che alla fine s'intascavano prima di fuggire. A scoprirli sono stati i carabinieri di Ferrara che giovedì scorso, 17 marzo, li hanno pedinati ed arrestati ad Isola della Scala.

Gli arrestati sono due ragazzi campani di 20 e 24 anni, accusati di truffe ai danni di anziani. Su di loro avevano messo gli occhi i militari dell'Arma di Ferrara che hanno seguito la loro aiuto Jeep prima in provincia di Rovigo e poi nel Veronese. Proprio in terra scaligera, i carabinieri sono intervenuti, bloccando i due giovani con in mano il frutto dei loro raggiri.

A Isola della Scala, il 20enne ed il 24enne erano entrati nell'abitazione di un 87enne e da lì erano usciti con una busta di carta in mano. Fermati dai militari, i due sono stati trovati in possesso di 2.500 euro e di gioielli in oro. All'87enne erano riusciti ad estorcere con l'inganno 2mila euro. I gioielli ed i restanti 500 euro erano invece il risultato di una truffa operata il giorno prima ad un 84enne del Rodigino.

I due giovani sono stati arrestati giovedì e venerdì gi arresti sono stati convalidati.

«L'operazione - ha detto ad Ansa il comandante della compagnia di Ferrara Tindaro Caruso - rientra nelle attività prioritarie dell'Arma, nel settore della prevenzione e repressione dei reati contro le fasce deboli. Le attività investigative proseguiranno al fine di verificare ulteriori truffe ai danni di anziani oltre quelle già contestate ai due giovani arrestati».