Truffatore seriale portato in carcere: deve scontare una pena di 4 anni e mezzo

Sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di San Bonifacio, nelle prime ore del mattino di martedì 18 giugno, ad eseguire l'ordine di carcerazione per cumulo pene, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del tribunale di Rovigo, e a trarre in arresto un 37enne di origine calabrese, residente nell'Est Veronese, ritenuto da anni specializzato in truffe.

Dall'Arma infatti spiegano che, dal 2013 al 2021, l’uomo avrebbe messo in atto una lunga serie di truffe nelle province di Verona e Padova che sarebbero consistite in pagamenti effettuati per mezzo di assegni bancari scoperti o risultati rubati, utilizzo di false identità su noti siti di e-commerce al fine di concludere vendite di oggetti poi mai perfezionatesi, ed anche falsità in scritture private e spendita di banconote false.

L'uomo, che oltre a scontare 4 anni e 6 mesi di carcere dovrà pagare una multa di 900 euro, è stato rintracciato dai carabinieri del Norm presso il suo domicilio di Monteforte d'Alpone, nonostante avesse ancora la residenza anagrafica presso un altro comune dell’Est veronese, ed è stato condotto nel carcere di Montorio a disposizione dell'autorità giudiziaria.