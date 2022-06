Chiedeva soldi nel centro di Torri del Benaco, truffatore bloccato dal sindaco

Il sindaco di Torri del Benaco Stefano Nicotra, insieme ad alcuni agenti della polizia locale, ha bloccato ieri, 11 giugno, un truffatore che nel centro del paese chiedeva soldi per una finta iniziativa benefica. «Aveva raccolto 175 euro a otto passanti», ha spiegato Nicotra in un video condiviso sulla pagina Facebook del Comune di Torri del Benaco.

Il truffatore è stato bloccato nel pomeriggio, intorno alle 16.45, riferisce Nicotra, che ha in mano anche il documento utilizzato per il raggiro. «Certificato regionale per persone non udenti e fisicamente disabili. Desideriamo aprire un centro internazionale per bambini poveri», questa era l'esca usata da un cittadino romeno ben vestito per ottenere soldi dai passanti. «E mi sembra impossibile che ci sia ancora gente che crede a queste truffe», ha commentato Nicotra, sottolineando inoltre che il soggetto bloccato non era nuovo ad imbrogli di questo tipo.

Il primo cittadino di Torri, oltre a riferire l'accaduto, ha lanciato un appello a cittadini e commercianti, chiedendo di segnalare tempestivamente queste truffe alle forze dell'ordine. «È fondamentale dare segnali di serenità e tranquillità ai nostri cittadini e ai turisti. Prepariamoci ad una stagione piena di gente ed importante economicamente in cui non deve mancare la sicurezza».

Infine, tra dieci giorni, Nicotra incontrerà anche i rappresentanti degli operatori turistici di Torri del Benaco. «Faremo il punto della situazione - ha concludo il sindaco - E spiegheremo come ci stiamo organizzando e come interverremo quando gli operatori si accertano che c'è qualcosa che non va».