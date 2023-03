Truffa dello specchietto, casi a Verona: che cos'è e i consigli per non farsi raggirare

È la polizia locale di Verona a segnalare che in questi giorni in città sono stati registrati alcuni tentativi relativi alla cosiddetta "truffa dello specchietto".

Che cos'è

Come spiegano dal Comdando di via del Pontiere, si tratta di episodi che prendono di mira i veicoli in transito, i cui conducenti vengono tratti in inganno da una botta o da un rumore per simulare un danno fasullo ad un mezzo. In realtà si tratta in genere della messinscena da parte di almeno due persone, che chiedono poi un risarcimento immediato, alla luce del pregresso danneggiamento dello specchietto o di una parte della carrozzeria, senza alcuna denuncia alla propria compagnia assicuratrice. Vengono richieste piccole somme in contanti che il malcapitato, spesso anziano ma anche persone sui 30/40 anni, è costretto a dare perchè pressato dai truffatori.

Casi a Verona

Nei giorni scorsi sarebbero stati registrati almeno tre casi in cui da una vettura parcheggiata a bordo strada venisse lanciato un sasso sulla fiancata dell'automobilista, che percependo il rumore arresta la propria marcia. A quel punto arriverebbe la richiesta di risarcimento immediato, prima con gentilezza ma poi anche in modo più minaccioso, concludendosi con la consegna da parte del conducente di piccole cifre, pur di concludere senza dispute o contenziosi la questione.

I consigli

I consigli della polizia locale, riguardano ad esempio l'installazione di una dash-cam, che permette in molti casi di accertare chiaramente quanto avvenuto e individuarne gli autori, non consegnare mai soldi in contanti a chiunque tenti di chiederli con le scuse del danno subito, avvisare l'interlocutore che si vuole adire le vie legali e, nel caso non si allontani, dopo aver annotato a mente la targa e modello del veicolo, contattare immediatamente la centrale operativa della Polizia Locale al nr. 045.80.78.828. I cittadini che hanno subito anche tentativi di "truffa dello specchietto" sono invitati a segnalare alla polizia locale il maggior numero di elementi utili alle indagini, già in corso.