Si fa consegnare 140 con la truffa dello specchietto, denunciato 20enne

I carabinieri di Nogara hanno denunciato un 20enne, ritenuto autore della cosiddetta "truffa dello specchietto" ai danni di una 66enne.

Lo scorso 1 aprile, la donna stava percorrendo una via del centro di Nogara alla guida della sua auto. All'improvviso, la conducente ha sentito un forte colpo proveniente dalla parte destra del mezzo. Inizialmente, la 66enne non ha dato peso al fatto, proseguendo la sua marcia. Poco dopo, però, la vittima è stata raggiunta da un giovane che l'ha affiancato con la sua auto.

Il ragazzo ha accusato la donna di aver urtato e danneggiato lo specchietto retrovisore della sua auto. Accusa rivelatasi poi falsa. La signora si è offerta di compilare una constatazione amichevole del danno ma il ragazzo l'ha convinta che sarebbe stato più conveniente procedere ad un pagamento sul posto e così si è fatto consegnare 140 euro in contanti.

La donna è però riuscita ad annotare la targa dell’auto e a fornire una descrizione del giovane, consentendo ai militari dell’Arma di identificarlo nei giorni successivi e di poterlo denunciare.