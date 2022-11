Truffato via sms e derubato di 4500 dal proprio conto, li recupera grazie ad Adiconsum

Si era visto sottrarre indebitamente dal proprio conto corrente 4500 euro, ma in favore del consumatore assistito dall'avvocato Maura Calzolari di Adiconsum Verona, è arrivata la decisione dell'ABF, l'Arbitro Bancario Finanziario.

Come riferisce la sezione scaligera dell'associazione consumatori, l'uomo aveva ricevuto sul proprio cellulare un sms, apparentemente riconducibile al proprio istituto di credito, con cui veniva avvisato che era stata tentata una truffa sul proprio conto corrente. Preoccupato dalla comunicazione, il consumatore si è dunque collegato al sito dell'intermediario, cliccando sull'apposito link e chiedendo di essere ricontattato. Così, poco dopo, è stato contattato da un sedicente operatore del proprio istituto di credito, che avrebbe riferito di averlo chiamato proprio in seguito alla sua segnalazione.

Questi avrebbe dunque invitato l'uomo a collegarsi tramite il proprio smartphone al conto corrente e lo ha invitato ad inserire i proprio codici di accesso senza comunicarlo all'operatore, al fine di monitorare il conto e bloccare l'operatività sullo stesso.

Rassicurato proprio dal fatto che non sarebbe stato necessario comunicare i propri codici di accesso, il consumatore ha così eseguito le istruzioni che gli sono state fornite. Terminate le operazioni richieste, il sedicente operatore gli ha comunicato di aver messo in sicurezza il cellulare e che lo stesso si sarebbe automaticamente spento e riacceso, ma che non si sarebbe dovuto accedere all'applicazione dell'istituto di credito sino al giorno successivo, per non vanificare quanto fatto.

Ma una volta riavviatosi il dispositivo, il consumatore si è accorto che lo stesso era stato riassettato ed erano sparite le tracce dell'sms e della telefonata ricevuta: è maturato così il sospetto di essere stato derubato, trovando poi conferma.

«Posto che - dichiara l'avvocato Maura Calzolari - l'intermediario non ha fornito prova che le operazioni disconosciute siano state effettivamente ed in concreto autenticate con un sistema a due fattori, come previsto dalla vigente normativa, la richiesta del consumatore è stata accolta, con obbligo di restituzione della somma sottratta».

«Adiconsum Verona - ricorda il presidente Davide Cecchinato - invita i cittadini a mantenere alto il livello di attenzione quando si ricevono telefonate o messaggi che riferiscono una tentata truffa rispetto al proprio conto corrente. In tali casi, coloro che subiscono il furto devono reclamare prontamente, anche con l'aiuto di Adiconsum».