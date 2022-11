Vendono trattorino tagliaerba ma non lo consegnano, due denunciati per truffa

I carabinieri lombardi di San Daniele Po hanno denunciato per truffa due italiani di 45 e 56 anni, entrambi pregiudicati e residenti nelle province di Verona e Brescia.

L'indagine è partita alla fine di settembre da una querela presentata ai carabinieri di San Daniele Po da un uomo del posto che, nel navigare sui social network, ha notato una proposta di vendita di un trattorino tagliaerba al prezzo di 400 euro. L'uomo ha contattato il venditore e, una volta definiti i dettagli di pagamento e consegna, ha pagato il tagliaerba alla cifra pattuita mediante due ricariche Postepay. L'acquirente ha poi atteso per alcuni giorni l'arrivo del trattorino, che però non è mai arrivato. Il compratore ha inoltre provato a contattare il venditore, il quale nel frattempo si era reso irrintracciabile.

Capito di essere stata truffata, la vittima ha presentato la denuncia ai militari, i quali hanno attivato le indagini ed hanno rintracciato gli intestatari del numero di telefono e delle due Postepay ricaricate. Gli intestatari erano due uomini di 45 e 56 anni, residenti nel Veronese e nel Bresciano. I due risultavano avere precedenti di polizia a carico e sono stati denunciati per truffa.