Truffa sfociata in rapina a Borgo Trento ai danni di un'anziana: i carabinieri arrestano un ventenne 

I carabinieri di Verona riferiscono di un'importante operazione compiuta nella mattinata di giovedì 25 gennaio, grazie alla fondamentale attività investigativa quotidianamente svolta e che, in questo caso, ha portato all'arresto di un giovane «già nel mirino delle forze dell’ordine». In base a quanto riportato in una nota dei militari dell'Arma, il ventenne in questione sarebbe stato «bloccato subito dopo esser uscito dall’abitazione dell’anziana signora, rimasta vittima del tranello ordito dai malfattori».

Come segnalato anche dai carabinieri, la tattica utilizzata è sempre la stessa: i truffatori, spesso fingendosi appartenenti alle forze dell’ordine o a vari altri enti, contattano telefonicamente le ignare vittime, convincendole che i propri figli o nipoti siano stati coinvolti in problemi giudiziari, oppure che abbiano causato gravi incidenti stradali. È dunque in questo modo che le vittime della truffa vengono indotte a consegnare, a titolo di risarcimento, del denaro contante, oppure come anche in quest'ultimo episodio dei gioielli, orologi e tutto ciò che può avere un ingente valore. Il tutto, sottolineano i carabinieri di Verona, sempre con «l'inganno di essere indispensabili per aiutare i propri congiunti».

Secondo quanto riportato nella nota dei carabinieri, durante l'ultima circostanza riscontrata in città nel quartiere di Borgo Trento, ciò che ha destato «ulteriore e particolare apprensione» è che il ventenne poi arrestato non solo avrebbe appunto «truffato l’anziana indifesa», ma sarebbe «andato ben oltre nella sua azione criminale». Infatti, i carabinieri, dopo aver arrestato in flagranza di reato il giovane, spiegano di essersi recati subito presso l'abitazione della vittima, trovandola ancora «in stato di choc» e scoprendo che, in realtà, nell'occasione sarebbe stata «compiuta una rapina», dal momento che il ventenne alla vittima avrebbe «strappato, con forza, gli anelli dalle dita, tanto da provocare nella stessa un grave stato di agitazione». Inoltre, chiarisce ancora la nota dei carabinieri, il giovane per assicurarsi la fuga avrebbe anche «strattonato una signora che nel frattempo si era recata dall’anziana donna».

Una volta calmata e rassicurata dai carabinieri presenti, alla anziana nonna sono così stati riconsegnati i valori che le erano stati sottratti, ovvero «quattro anelli e due orologi in oro». Ancora una volta, dunque, il fondamentale impegno e l'eccellente lavoro compiuto dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Verona ha portato, nell'ambito dell'apposito servizio di prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani o ai soggetti più vulnerabili, all'arresto di quello che i carabinieri definiscono un «pericoloso malfattore, nonostante la giovane età». Quest'ultimo, di origini campane, è stato quindi arrestato e, su disposizione della procura della Repubblica di Verona, immediatamente informata, è stato poi portato presso la casa circondariale di Montorio, dove è stato messo a disposizione della competente autorità giudiziaria.

Sempre in base a quanto è stato segnalato dai militari dell'Arma, al giovane arrestato, a seguito di ulteriori attività investigative compiute dai carabinieri, sono stati «contestati ulteriori gravi delitti contro la persona e il patrimonio» che, precisa ancora la nota, sarebbero stati «commessi a Verona e Firenze tra i mesi di novembre 2023 e gennaio 2024, sempre in danno di soggetti fragili». Infine, la nota dei carabinieri precisa che «la misura è stata adottata d’iniziativa da parte del comando procedente e che, per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini in relazione alle attività in questione sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe».