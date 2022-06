E-mail con false multe da pagare, polizia locale di Verona: «Attenti, è una truffa»

È in atto una truffa informatica attraverso false e-mail di notifica di multe da parte della polizia locale di Verona. Alcuni cittadini stanno ricevendo messaggi di posta elettronica con comunicazioni simili a quelle ufficiali della polizia locale, ma che in realtà sono raggiri finalizzati a carpire informazioni sensibili e dati personali.

Segnalazioni stanno arrivando da privati e da aziende e per questo gli agenti invitano tutti ad essere particolarmente attenti, a cestinare immediatamente il messaggio ed evitare di aprire allegati o di cliccare sul link proposto. Attenzione quindi se in casella arrivano avvisi del tipo «si procede alla notificazione dell'atto n. T000001119919643», i quali possono trarre in inganno visto che riportano come mittente il Comune di Verona.

La notifica di comunicazioni e verbali di violazioni in forma digitale è consentita, ma avviene esclusivamente tramite canali istituzionali e verso destinazioni certificate che consentono l'identificazione certa del destinatario, come l'app Io e le caselle di posta elettronica certificata. E quindi già il fatto di ricevere l'avviso in una casella ordinaria e non di posta certificata deve essere interpretata come un primo elemento di allarme.

Per risalire agli autori sono in corso accertamenti.