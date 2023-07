Truffe a danno dell'Unione Europea per 150mila euro, indagati anche nel Veronese

Attraverso documenti falsi avrebbero indebitamente ottenuto dei finanziamenti europei per una somma complessiva di circa 150mila euro. Per questo sette persone sono indagate a vario titolo per concorso nella commissione di truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche anche attraverso la produzione di atti e dichiarazioni false. Gli indagati sono domiciliati nelle province di Venezia, Padova, Verona e Brescia e nei loro confronti è stato emesso un decreto di sequestro preventivo, eseguito questa mattina dai carabinieri del nucleo investigativo di Venezia e dai colleghi del gruppo forestali di Brescia. L'operazione è stata diretta da Emma Rizzato, procuratore europeo delegato della sede di Venezia, ed il sequestro preventivo è stato ordinato dal tribunale di Padova, il cui giudice ha anche disposto il sequestro "impeditivo" dei titoli dei diritti d'aiuto Pac detenuti da due indagati, titolari di aziende agricole di Padova e Desenzano del Garda.

L'indagine, descritta su VeneziaToday, si è svolta tra il 2021 ed il 2022, mentre il periodo dei presunti illeciti è compreso tra il 2017 e il 2022. In questi cinque anni, gli indagati avrebbero percepito numerosi contributi per il sostegno dell’agricoltura, stimati complessivamente in circa 150mila euro ed erogati da Avepa, ente che risulta estraneo all'indagine.

L'inchiesta ha fatto emergere delle presunte frodi a danno dell'Unione Europea. I fondi europei sono stati assegnati tramite appalti per sostenere determinate spese. Il denaro ricevuto, invece, pare che sia stato speso diversamente e, per ottenere, sarebbero stati forniti da parte degli indagati dei falsi documenti attestanti la proprietà di terreni agricoli (parte dei quali demaniali).