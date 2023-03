Si fingono un noto cantante e truffano una donna su Facebook per oltre 16 mila euro

Viene chiamata "truffa alla nigeriana" o "nigeriam scam" e, come riferiscono i carabinieri, è una delle truffe più diffuse al mondo.

Che cos'è

Questa truffa consiste nell’ingannare la vittima spacciandosi per una persona facoltosa che, per problemi vari, non riesce a sbloccare un’ingente somma di denaro che gli deve essere resa e che si trova momentaneamente bloccata presso un istituto di credito.

Di questa esistono poi numerose varianti, come la "truffa sentimentale" o “internet romance scam": in questo caso sono le donne sole l'obiettivo del raggiro, psicologicamente fragili e quindi vulnerabili, con le quali gli scammer, fingendosi persone importanti o professionisti di alto livello (medici, imprenditori, medici in teatri di guerra, cantanti famosi, ecc.), intrecciano sui diversi social network relazioni virtuali facendo leva spesso su sentimenti di pietà e compassione. In questo modo imbrogliano la vittima di turno, che viene indotta ad effettuare nel tempo ripetuti pagamenti in denaro, anche molto cospicui.

Per favorire l’operazione di trasferimento, il truffatore chiede alla vittima di anticipare una iniziale somma di denaro dietro la promessa che, al termine della vicenda, verrà restituita. Ovviamente poi niente verrà reso e con il tempo le richieste si fanno sempre più alte, ogni volta sorrette da motivi diversi e pretestuosi.

Il caso veronese

L'Arma riferisce che lo scorso mese di luglio, una 60enne residente nella Val d’Alpone è stata contattata tramite l'app di messaggistica di Facebook, Messenger, da un altro utente, il quale si sarebbe presentato come un noto cantante italiano, chiedendole di anticipare una piccola somma di denaro che le avrebbe poi restituito, con la promessa che i due si sarebbero a breve conosciuti di persona.

Si trattava però di un truffatore, che con il passare del tempo ha inoltrato alla signora altre richieste, per un totale di oltre 16 mila euro. Compreso di essere stata truffata, alla fine del mese di agosto la donna ha sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di San Giovanni Ilarione, i quali hanno dato il via agli accertamenti, riuscendo ad individuare i tre autori del raggiro, ovvero tre cittadini nigeriani domiciliati in Italia, e provvedendo contestualmente a richiedere il sequestro preventivo dei conti correnti a loro intestati.

Prevenzione

Continua al contempo la campagna di sensibilizzazione da parte dei carabinieri di Verona, volta a prevenire le truffe ai danni degli anziani e non solo. Negli ultimi incontri con la cittadinanza è stato trattato il diffuso fenomeno del “phishing”, ovvero una truffa informatica effettuata inviando un’e-mail con un logo o intestazione contraffatti, in cui si invita il destinatario a fornire dati riservati (numero di carta di credito, password di accesso al servizio di home banking, ecc.), motivando solitamente tale richiesta con ragioni di ordine tecnico.

I miltari ricordano che si tratta di comunicazioni evidentemente infondate e che forniscono riferimenti palesemente falsi con cui mettersi in contatto. Il consiglio è quello di non rispondere, non aprire allegati o link e non comunicare mai i dati personali. Nel dubbio è sempre possibile recarsi presso una stazione dei carabinieri e far visionare loro il contenuto della mail ricevuta.