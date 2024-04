Truffa delle auto vendute e non consegnate, Adiconsum si costituisce parte civile

Adiconsum Verona annuncia l'intenzione di scendere in campo nel caso delle truffe per la vendita di autovetture mai consegnate. Truffe che sarebbero almeno una trentina per la procura di Verona, la quale attraverso l'intervento della guardia di finanza ha chiuso in carcere il presunto responsabile: Mauro Gianmoena.

L'associazione scaligera dei consumatori ha avuto modo di seguire da vicino alcuni casi non risolti in sede civile. Casi che hanno quindi portato alla denuncia all'autorità pubblica. Il venditore, accampando scuse di vario genere e promettendo il futuro rimborso, era sempre riuscito a scamparla ma ora, in seguito all’arresto e al sequestro messi in atto dagli inquirenti, si apre una nuova strada per l’ottenimento di una soddisfazione da parte delle persone coinvolte nella vicenda.

Adiconsum Verona si costituirà parte civile nel processo penale al fianco dei cittadini truffati, raggruppandoli e assistendoli al fine di recuperare il maltolto. «La costituzione di parte civile ci permetterà di rappresentare attivamente gli interessi delle vittime e di contribuire al perseguimento della giustizia», ha dichiarato Davide Cecchinato, presidente di Adiconsum Verona, il quale invita tutti i truffati a contattare l'associazione per ricevere supporto legale e informazioni su come difendere i propri diritti. «La costituzione di parte civile mira a garantire che i responsabili vengano chiamati a rispondere delle proprie azioni e che le vittime ricevano giustizia e riparazione», ha concluso Cecchinato.